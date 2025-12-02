Mungesa e Kuvendit fut institucionet e mbikëqyrjes në krizë
Dhjetëra borde dhe agjenci kyç në Kosovë po funksionojnë me boshllëqe, ose janë pothuajse të paralizuara, për shkak të Kuvendit jofunksional që prej zgjedhjeve të 9 shkurtit. Mungesa e kuorumit ka bllokuar vendimmarrjen në institucione si KPM-ja, RTK-ja, dhe agjencitë rregullative. Ekspertët paralajmërojnë pasoja serioze për shërbimet publike dhe sundimin e ligjit.
