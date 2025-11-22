Ndërlidhjet

Katër palë zgjedhje brenda vitit: Sa i shkon fatura Kosovës?

Katër palë zgjedhje brenda vitit: Sa i shkon fatura Kosovës?

Qytetarët e Kosovës do t’iu drejtohen kutive të votimit për të katërtën herë brenda 2025-tës, kur vendi t’i mbajë zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare më 28 dhjetor. Tri palë zgjedhjet e mëhershme, parlamentaret e shkurtit dhe dy rundet e zgjedhjeve lokale në tetor e nëntor, i kushtuan buxhetit të shtetit dhe partive politike rreth 23 milionë euro.

