“M’u duk sikur më ra tavani”: Rrëfimi i Arbelës për kancerin në gji

Me moton “Zbulimi i hershëm-mbijetesë” të premten në Prishtinë u mbajt manifestimi me karakter informativ dhe kulturor, si dhe ecja tashmë tradicionale me qëllim vetëdijesimin për rrezikun nga kanceri i gjirit. Ky manifestim u mbajt nën përkujdesjen e Presidencës së Kosovës, ndërsa u organizua nga Qendra kosovare për luftimin e kancerit të gjirit “Jeta/Vita”, për herë të 16-të. (Përgatiti: Syzanë Paçarizi)