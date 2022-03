Tri vende të Ballkanit në listën e “shteteve jomiqësore” të Rusisë

Qeveria e Federatës Ruse miratoi të hënën një listë të shteteve dhe territoreve të huaja, që, siç tha, kryejnë veprime jomiqësore kundër Rusisë, kompanive dhe qytetarëve të saj.

Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, lista përfshin: Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut - që të tria vende anëtare të NATO-s.

“Vendet dhe territoret e përmendura në listë vendosën ose iu bashkuan sanksioneve kundër Rusisë, pas fillimit të një operacioni special ushtarak të forcave të armatosura ruse në Ukrainë”, thuhet në deklaratën e Qeverisë ruse, të cilën e transmeton agjencia ruse e lajmeve TASS.

Sipas këtij dekreti, raporton TASS, “qytetarët dhe kompanitë ruse, vetë shteti, rajonet dhe bashkitë e tij, që kanë detyrime valutore ndaj kreditorëve të huaj nga lista e vendeve jomiqësore, do t'i paguajnë ato në rubla [valutën ruse]”.

Lista, mes të tjerave, përfshin edhe Shtetet e Bashkuara, shtetet e Bashkimit Evropian, Mbretërinë e Bashkuar, Ukrainën, Zvicrën, Islandën etj.

Osmani: Mesazhet ruse, të pahijshme dhe kërcënim klasik

Maqedonia e Veriut do të koordinohet me shtetet anëtare të BE-së e NATO-n, lidhur me hapat e mëtejmë, pas vendimit të Qeverisë së Federatës ruse.

“Sigurisht, nëse kemi të dhëna për shkelje të Konventës së Vjenës, për rregullat e sjelljes, do të veprojmë në mënyrë dypalëshe, por për sa i përket mesazheve politike që do t'i dërgonim Federatës Ruse, do t'i marrim të gjitha ato vendime, së bashku në koordinim me BE-në”, ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani.

Ministri Osmani e ka quajtur “të pahijshme” dhe “kërcënim klasik” një njoftim të Ambasadës ruse në Shkup se “me vëmendje të madhe po ndjek nivelin e paprecedentë të rusofobisë në një numër vendesh të huaja në dritën e operacionit ushtarak special në Ukrainë”.

Ambasada ruse ka paralajmëruar “se të gjitha incidentet e tilla janë regjistruar me kujdes, do të monitorohet nga afër dhe do të raportohet tek autoritetet kompetente ligjore që fajtorët të shpallen përgjegjës sipas ligjeve në fuqi”.

“Është një deklaratë e pahijshme. Paraqet kërcënim klasik, që nuk ka të bëjë vetëm me vendin tonë, por është shpallur në gjithë botën, para së gjithash në Evropë. Ne e interpretojmë si të tillë, si kërcënim serioz që është jashtë komunikimit normal diplomatik mes dy vendeve. Ne do të koordinohemi në Ministrinë e Jashtme dhe do ta dalim me qëndrimin tonë”, ka deklaruar Osmani.

Ai ka thënë se qëndrimi i Maqedonisë së Veriut lidhur me agresionin rus është shprehur qartë.

“Ne dënojmë agresionin, mbështesim sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe do t'u bashkohemi të gjitha vendimeve të BE-së në dënimin e agresionit, si dhe në definimin e mëtejmë të marrëdhënieve me Federatën Ruse”, ka shtuar Osmani.

Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt.

Urdhrin e ka dhënë presidenti rus, Vladimir Putin, pasi nuk ka marrë garanci nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet drejt lindjes.

Ndonëse Putin e ka cilësuar pushtimin si "operacion special", Perëndimi e ka dënuar ashpër atë dhe ka vendosur një varg sanksionesh të rënda kundër Rusisë.

Sanksioneve u janë bashkuar edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor, përveç Serbisë dhe Bosnje e Hercegovinës.

Masat ndëshkuese përfshijnë largimin e disa bankave ruse nga sistemi i pagesave ndërbankare, SWIFT, si dhe mbylljen e hapësirës ajrore për avionët rusë.

Sanksionet kanë bërë që rubla ruse të zhvlerësohet në nivele rekorde.

