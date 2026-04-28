Momente nga seanca maratonike për zgjedhjen e presidentit
Seanca që nisi mbrëmjen e 27 prillit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, vazhdoi edhe sot. Por, edhe kësaj radhe, deputetët opozitarë bojkotuan punimet e saj, duke bërë që seanca të shtyhej dy herë gjatë ditës. Më 28 prill është afati i fundit që deputetët të zgjedhin kreun e ri të shtetit, në të kundërtën Kosova shkon në zgjedhje. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Feride Rushitin dhe Hatixhe Hoxhën për presidente. Në këtë fotogaleri ju sjellim disa fotografi të shkrepura brenda sallës plenare dhe në hollin e Kuvendit gjatë së martës.