SHBA-ja emëron Rubion, Blairin dhe Kushnerin në bordin e Gazës të Trumpit

Shtëpia e Bardhë njoftoi të premten disa anëtarë të të ashtuquajturit “Bordi i Paqes”, i cili do të mbikëqyrë qeverisjen e përkohshme të Gazës, që ndodhet nën një armëpushim të brishtë që nga tetori.
Mes emrave përfshihen sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i dërguari special i presidentit Donald Trump, Steve Witkoff, ish-kryeministri britanik, Tony Blair, dhe dhëndri i Trumpit, Jared Kushner. Trump është kryetar i bordit, sipas një plani që Shtëpia e Bardhë e tij e bëri publik në tetor.
Izraeli dhe grupi palestinez Hamas - i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian - miratuan planin e Trumpit, që parashikon që një organ teknokratik palestinez të mbikëqyret nga bordi ndërkombëtar, i cili do të mbikëqyrë qeverisjen e Gazës për një periudhë tranzitore.
Shumë ekspertë dhe aktivistë të të drejtave të njeriut kanë thënë se mbikëqyrja nga Trumpi e një bordi që kontrollon qeverisjen e një territori të huaj i ngjan një strukture koloniale, ndërsa përfshirja e Blairit u kritikua vitin e kaluar për shkak të rolit të tij në luftën në Irak dhe historisë së imperializmit britanik në Lindjen e Mesme.
Shtëpia e Bardhë nuk dha detaje mbi përgjegjësitë e secilit anëtar të “bordit themelues ekzekutiv”. Emrat nuk përfshijnë asnjë palestinez. Shtëpia e Bardhë tha se më shumë anëtarë do të shpallen në javët në vijim.
Bordi do të përfshijë gjithashtu drejtuesin e kapitalit privat dhe miliarderin, Marc Rowan, presidentin e Bankës Botërore, Ajay Banga, dhe Robert Gabriel, një këshilltar i Trumpit, tha Shtëpia e Bardhë, duke shtuar se Nickolay Mladenov, një ish-i dërguar i OKB-së për Lindjen e Mesme, do të jetë përfaqësuesi i lartë për Gazën.
Gjeneralmajori i ushtrisë Jasper Jeffers, një komandant amerikan i operacioneve speciale, u emërua komandant i Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit, tha Shtëpia e Bardhë. Një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e miratuar në mes të nëntorit, autorizoi bordin dhe vendet që punojnë me të për të krijuar këtë forcë në Gaza.
Shtëpia e Bardhë emëroi gjithashtu një “Bord Ekzekutiv të Gazës” me 11 anëtarë, që do të përfshijë ministrin e Jashtëm të Turqisë, Hakan Fidan, koordinatoren speciale të OKB-së për procesin e paqes në Lindjen e Mesme, Sigrid Kaag, ministren e Emirateve të Bashkuara Arabe për bashkëpunim ndërkombëtar, Reem Al-Hashimy, dhe miliarderin izraelito-qipriot, Yakir Gabay, së bashku me disa anëtarë të bordit ekzekutiv.
Ky bord shtesë do të mbështesë zyrën e Mladenovit dhe organin teknokratik palestinez, detajet e të cilit u shpallën këtë javë, tha Shtëpia e Bardhë.
Izraeli dhe Hamasi kanë akuzuar njëri-tjetrin për shkelje të armëpushimit në Gazë, ku më shumë se 450 palestinezë, përfshirë mbi 100 fëmijë, dhe tre ushtarë izraelitë janë raportuar të vrarë gjatë armëpushimit.
Sulmi i Izraelit ndaj Gazës që nga tetori 2023 ka vrarë dhjetëra mijëra njerëz, ka shkaktuar një krizë urie dhe ka zhvendosur brenda vendit të gjithë popullsinë e Gazës. Shumë ekspertë të të drejtave të njeriut, akademikë dhe një hetim i OKB-së thonë se kjo përbën gjenocid.
Izraeli ka thënë se veproi në vetëmbrojtje pasi militantë të udhëhequr nga Hamasi vranë 1.200 njerëz dhe morën mbi 250 pengje në një sulm në fund të vitit 2023.