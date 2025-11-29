SHBA-ja ndal vendimet për azil pas të shtënave në Uashington

Shtetet e Bashkuara po ngrin të gjitha vendimet për azil, thanë zyrtarët të premten, teksa presidenti Donald Trump, po ashpërson qëndrimin e tij kundër migrantëve pasi një shtetas afgan dyshohet se qëlloi me armë zjarri dy anëtarë të Gardës Kombëtare në Uashington më herët gjatë javës.
Sulmi i së mërkurës ndaj ushtarëve – njëri nga të cilët vdiq nga plagët e marra- ka nxitur një shtypje të re ndaj të huajve në SHBA, me Trumpin që është zotuar se do të pezullojë migrimin nga “vendet e botës së tretë”.
Joseph Edlow, drejtori i Shërbimeve të Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA-së (USCIS), tha se agjencia e tij ka “ndalur të gjitha vendimet për azil derisa të sigurohemi që çdo i huaj të kontrollohet dhe verifikohet në nivelin maksimal të mundshëm”.
Ky vendim erdhi pas njoftimit të Trumpit vonë të enjten për planet për të “pezulluar në mënyrë të përhershme migrimin nga të gjitha vendete e botës së tretë për t’i lejuar sistemit amerikan të rikuperohet plotësisht”.
I pyetur se cilat kombësi do të preken, Departamenti i Sigurisë Kombëtare i tregoi agjencisë AFP një listë me 19 vende – përfshirë Afganistanin, Kubën, Haitin, Iranin dhe Mianmarin – që përballen me kufizime të udhëtimit në SHBA që nga qershori.
Ndërkaq, sekretari i Shtetit, Marco Rubio, tha të premten se SHBA-ja kishte ndalur përkohësisht lëshimin e vizave për të gjithë individët që udhëtojnë me pasaporta afgane.
“SHBA-ja nuk ka asnjë prioritet më të lartë sesa mbrojtjen e vendit tonë dhe njerëzve tanë”, theksoi ai.
Rahmanullah Lakanwal, 29 vjeç, i cili dyshohet se hapi zjarr ndaj pjesëtarëve të Gardës Kombëtare vetëm disa blloqe larg Shtëpisë së Bardhë, kishte qenë pjesë e një “force partnere” të mbështetur nga CIA që luftonte talibanët në Afganistan.
Ai hyri në Shtetet e Bashkuara si pjesë e një programi të zhvendosjes pas tërheqjes së ushtrisë amerikane nga Afganistani në vitin 2021.
Jeanine Pirro, prokurorja amerikane për Uashingtonin, tha të premten se Lakanwal do të akuzohet për vrasje lidhur me sulmin.
Sarah Beckstrom, anëtarja 20-vjeçare e Gardës Kombëtare të Virxhinias Perëndimore, e cila ishte dislokuar në kryeqytetin amerikan si pjesë e asaj që Trump e quajti një goditje kundër krimit, vdiq nga plagët e marra.
Ushtari i dytë i plagosur, 24-vjeçari Andrew Wolfe, ishte “duke luftuar për jetën e tij”, tha Pirro në programin Fox & Friends të Fox News.
Prokurorja e Përgjithshme, Pam Bondi, ka premtuar se do të kërkojë dënimin me vdekje ndaj Lakanwalit, duke e përshkruar atë si një “përbindësh”.