S’ka qëndrime unike rreth shfuqizimit të Ligjit për Gjykatën Speciale

Me dilema të shumta, deputetët po e presim mbledhjen e ardhshme të Kryesisë së Kuvendit, kur pritet të caktohet rendi i ditës për seancën e radhës. Këto dilema kanë të bëjnë me futjen apo jo të nismës së 43 deputetëve për shfuqizimin e Ligjit për Gjykatën Speciale, përkatësisht Dhomat e Specializuara.

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Zenun Pajaziti, i tha Radios Evropa e Lirë se Kuvendi i Kosovës duhet të gjejë një zgjidhje lidhur me këtë çështje kaq të ndjeshme. Megjithatë, ai tha se mbështet qëndrimin e kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli, i cili ditë më parë kishte deklaruar se Gjykata Speciale, nuk duhet të shfuqizohet, pavarësisht se e vlerësonte atë si të padrejtë.

“Kryetari i PDK, njëherësh kryetar i Kuvendit ka dhënë qëndrimin e tij ditë me parë, dhe ne do ta mbështesim. Ndërsa, në atë se si do të administrohet, kjo është një çështje administrative. Mendoj se Kryesia e Kuvendit duhet t'i jap një zgjidhje", tha Pajaziti.

Raportet e Kosovës me aleatët ndërkombëtarë mund të përkeqësohen ndjeshëm në rast se institucionet vendosin të shfuqizojnë Ligjin për Gjykatën Speciale, thotë deputetja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryetare partisë Alternativa, Mimoza Kusari - Lila.

"Në aspektin procedural, nëse nuk janë tërhequr nënshkrimet, ajo i ka plotësuar kushtet që të hyjë në rendin e ditës. Në aspektin e vendimit politik dhe në aspektin e peshës që ka për Kosovën dhe për të ardhmen e saj, mendoj se është një proces i cili nuk duhet të vazhdohet, për arsye se pasojat e miratimit apo të shfuqizimit të këtij ligji në Kuvendin e Kosovës vetëm janë bërë të ditur nga të gjitha vendet mike të Kosovës", tha Kusari- Lila.

Votat për shfuqizimin e ligjit në fjalë, sipas saj, do ta fusnin Kosovën në një skenar të ri nga i cili, Kusari-Lila sheh vetëm gjëra të këqija.

"Mendoj se është një vendim politik i gjithë akterëve politikë që të mos miratohet, dhe e dyta për shkak të obligimeve që ka Kosova edhe në aspektin e rendit dhe ligjit dhe të drejtës ndërkombëtare, nuk mund të rrezikohet një proces i tillë aq i ndjeshëm. Prandaj, vendimi i Kryesisë së Kuvendit duhet të jetë që fare të mos futet në agjendë", tha Kusari- Lila.

Kurse, deputeti i partisë politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Shkumbin Demaliaj, tha për Radion Evropa e Lirë se nënshkrimet janë mbledhur dhe se Kryesia duhet të përfundojë punën dhe ta sjellë ligjin në seancë.

"Ne kemi qëndrim të hapur, duhet të vijë dhe të shfuqizohet Ligji për Dhomat e Specializuara, jo Gjykata Speciale", tha shkurt Demaliaj.

Çështja e Ligjit për Dhomat e Veçanta apo Gjykatën Speciale, u aktualizua më 22 dhjetor të vitit 2017. Atë ditë, patën dështuar dy tentime për seancë të jashtëzakonshme në Kuvend, për të votuar për propozimin e 43 deputetëve për shfuqizim të Ligjit për Gjykatën Speciale.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka pohuar se për Gjykatën Speciale do të veprojë në bazë të vendimeve që vijnë nga deputetët e Kuvendit. Kurse, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili drejton Qeverinë e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës , nuk e fsheh qëndrimin se përkrahë edhe një vendim eventual të deputetëve shumicë në Kuvend, për shfuqizimin e Gjykatës Speciale.

Në anën tjetër, ambasadorët e vendeve të Kuintit i kanë paralajmëruar institucionet e Kosovës dhe deputetët e Kuvendit se shfuqizimi i këtij ligji do t’i dëmtonte rëndë raportet e Kosovës me shtetet e saj aleate.