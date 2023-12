Dhurata, buzëqeshje e dashuri: Superheronjtë vizitojnë fëmijët në QKUK

Në ditën e tretë të qëndrimit të tij në repartin e Onkologjisë pediatrike në Prishtinë - ku trajtohen fëmijë të diagnostikuar me kancer - një gjashtëvjeçar u vizitua nga superheronj të shumtë.

Qysh në mëngjes, kur nëna e tij i kishte treguar se ata do të sjellin dhurata në këtë repart të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), ai mezi e kishte pritur mesditën.

“Shumë u gëzua sepse, e do Spiderman-in [njeriun merimangë] shumë. Të gjitha lodrat i blen me të. Non-stop më ka pyetur se kur do të vijnë”, thotë Shqipe Krasniqi për Radion Evropa e Lirë.