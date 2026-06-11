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Përshkallëzohen tensionet në Lindjen e Mesme

Përshkallëzohen tensionet në Lindjen e Mesme Përshkallëzohen tensionet në Lindjen e Mesme
Bashkëngjite
Përshkallëzohen tensionet në Lindjen e Mesme

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Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë shkëmbyer sulme për të dytën ditë me radhë, teksa tensionet janë përshkallëzuar në Lindjen e Mesme. Komanda Qendrore e SHBA-së publikoi pamje të sulmeve të reja ndaj objekteve ushtarake iraniane. Irani u përgjigj duke sulmuar aleatët e SHBA-së në rajonin e Gjirit Persik. Disa shtëpi u dëmtuan në Bahrejn nga copëzat e dronëve të rrëzuar iranianë. Pavarësisht përshkallëzimit, të dyja palët thanë se bisedimet për arritjen e një marrëveshjeje armëpushimi po vazhdojnë. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)

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