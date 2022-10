Punëtorëve të KEK-ut u dhurohet thëngjill për tejkalimin e krizës

Hasan Tërrnava, 58 vjeç nga Prishtina, tha se këtë sasi të thëngjillit do ta përdorë për ngrohje për familjen e tij pesë anëtarëshe.



Tërrnava tregoi se vitet e kaluara familja e tij është ngrohur me energji elektrike.



Për shkak të paralajmërimeve për reduktime të energjisë elektrike, Tërrnava tregon se ngrohjen që, viteve të kaluara e ka bërë me energji elektrike, sivjet do ta bëjë me dru.



“Sasia e thëngjillit që ma ka dhënë KEK-u më ndihmon, sepse më nuk kam nevojë për të blerë lëndë djegëse. Drutë i kam siguruar edhe thëngjilli më mjafton për ngrohje gjatë këtij dimri”, thekson ai.