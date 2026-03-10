Trump thotë se fushata ushtarake kundër Iranit do të përfundojë “shumë shpejt”

Presidenti amerikan, Donald Trump ka thënë se operacioni ushtarak i nisur kundër Iranit muajin e kaluar do të përfundojë “shumë shpejt” dhe është zotuar se do ta godasë shtetin “shumë, shumë më ashpër” nëse i bllokon furnizimet me naftë në Lindje të Mesme.
Trump i ka bërë këto deklarata më 9 mars, pasi Teherani ka nisur një mori raketash dhe dronësh drejt Izraelit dhe shteteve të Gjirit Arab, disa orë pas emërimit të Mojtaba Khameneit si lider suprem i vendit. Ai e pason babanë e tij në këtë pozitë, Ajatollah Ali Khamenein, i cili u vra në sulmet amerikano-izraelite që nisën më 28 shkurt.
“Po fitojmë bindshëm. Jemi shumë më përpara sesa kemi planifikuar”, ka thënë Trump në një konferncë për media në Florida.
“Do të përfundojë shpejt”. I pyetur nëse lufta do të përfundojë këtë javë, ai ka sugjeruar se me siguri që jo, por që do të ndodhë shumë, shumë shpejt.
“Nuk do të lejoj që një regjim terrorist të mbajë botën peng dhe të tentojë t’i ndalë furnizimet globale me naftë. Nëse Irani bën diçka në këtë drejtim, ata do të goditen shumë, shumë më ashpër”, ka thënë Trump.
Më herët gjatë ditës, Trump u ka thënë republikanëve në klubin e tij të golfit në Florida se sulmet ajrore ndaj Iranit ishin “një ekskursion i vogël” që “duhej bërë”.
“Ne veçse kemi fituar në shumë mënyra, por nuk kemi bërë mjaftueshëm”, ka thënë ai.
Trump ka thënë për rrjetin CBS se e ka në mendje një zëvendësim për Mojtaba Khamenein, mirëpo nuk ka përmendur ndonjë emër, sipas postimit që ka bërë në X një gazetar i CBS-it.
Më herët, ai u ka thënë mediave se “nuk është i lumtur” me vendimin e Iranit që Khamenei të ngjitet në krye të shtetit dhe e ka quajtur vendimin “gabim të madh”.
Ndërkohë, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio e ka akuzuar Iranin se po tenton “të mbajë botën peng” duke nisur sulme hakmarrëse nëpër Lindje të Mesme dhe ka thënë se operacionet ushtarake amerikane, me qëllim të kufizimit të kapaciteteve të Teheranit, janë duke përparuar sipas planeve.
Si shembull për sulmet e Teheranit ndaj vendeve fqinje, NATO-ja ka thënë se e ka rrëzuar një raketë balistike në hapësirën ajrore turke për herë të dytë prej kur ka nisur lufta e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit.
“NATO e ka rrëzuar sërish një raketë të nisur në Turqi. NATO-ja është e vendosur që t’i mbrojë aleatët ndaj secilit kërcënim”, ka thënë aleanca përmes një postimi në rrjete sociale më 9 mars, por pa dhënë më shumë hollësi.
Ministria turke e Mbrojtjes e ka konfirmuar incidentin, duke shtuar se disa fragmente municionesh kanë rënë në toka të zbrazëta në Gaziantep, qytet në jug të Turqisë, afër kufirit me Sirinë. Nuk ka raportime për viktima.