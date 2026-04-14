Veteranët e “Luftës së Cisternave” ngrenë paralele me krizën aktuale në Hormuz
Ushtria amerikane ka bërë të ditur se do t’i bllokojë hyrje-daljet e anijeve drejt porteve iraniane, pas bisedimeve të dështuara për paqe mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ditë më parë. Ish-marinarët që i kanë drejtuar cisternat nëpër Ngushticën e Hormuzit gjatë luftës mes Iranit dhe Irakut në vitet ’80, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kriza e ditëve të sotme ua rikthen kujtimet e katër dekadave më parë. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Mahir Elshani)