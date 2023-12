Vetëvendosja, pjesë e opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut

Partia në pushtet në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, do të jetë pjesë e koalicionit të opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, që njihet me emrin Lidhja Evropiane për Ndryshim (LEN). Kjo u bë e ditur më 24 dhjetor gjatë një ceremonie për hapjen e zyrave të opozitës në Shkup, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje.

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe kryetari i Lidhjes Social Demokrate, Dimitar Kovaçevski, u shpreh i befasuar pasi që tha se ka parë vetëm raste kur parti të huaja mbështesin parti simotra në zgjedhje të vendeve të tjera, por jo edhe të marrin pjesë vetë në to.

“Unë deri tani nuk kam dëgjuar që parti nga shtete tjera të marrin pjesë në procese zgjedhore në shtete të tjera. Megjithatë, duhet të shihet se çfarë saktë mendon blloku opozitar pasi nëse partitë nga shtetet fqinje nisin të marrin pjesë në zgjedhjet në shtetin tonë, atëherë mund të ndodhë që parti edhe nga shtetet tjera të marrin pjesë në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut”, tha Kovaçevski.

“Kjo mendoj se nuk paraqet një dinamikë të dëshiruar. Megjithatë, duhet të shihet se si e mendojnë pjesëmarrjen në zgjedhje dhe gjithsesi që duhet të shikohet Kodi Zgjedhor sa u përket partive që janë të regjistruara e kështu me radhë”, shtoi ai.

VV-ja nuk është e regjistruar si subjekt politik në Maqedoninë e Veriut, por bashkëpunimi mes saj dhe tri partive opozitare – Lëvizjes Besa, partisë Alternativa dhe Lëvizjes Demokratike – pritet të konkretizohet me lista të përbashkëta për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në Maqedoninë e Veriut më 8 maj të vitit 2024.

Sipas Kodit Zgjedhor të Maqedonisë së Veriut, në zgjedhje mund të marrin pjesë vetëm partitë e regjistruara në regjistrin qendror. Ndërsa, lista zgjedhore mund të përmbajë emrin e ndonjë koalicioni, siç është edhe Lidhja Evropiane për Ndryshim, por në brendi të saj duhet të theksohen emrat e partive politike që përbëjnë koalicionin.

Edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti – i cili është edhe kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje – ka shprehur mbështetjen për opozitën shqiptare në Maqedoninë e Veriut gjatë vizitave në Shkup dhe Tetovë, më 12 gusht 2023.

Mbështetja e Lëvizjes Vetëvendosje për bllokun opozitar në Maqedoninë e Veriut u konfirmua nga Bekim Qoku, këshilltar i Kurtit. Ai tha të dielën se VV-ja do të do jetë partia e katërt e koalicionit opozitar, me qëllim për të sjellë, siç tha ai, “ndryshimin e munguar” në Maqedoninë e Veriut.

“Unë jam këtu për të iniciuar bashkëpunimin tonë si Lëvizja Vetëvendosje, një lloj shtylle e katërt e këtij koalicioni tashmë të etabluar këtu, për ta sjellë ndryshimin e munguar tash e 20 vjet që realizohet përmes këtij regjimi që është në Maqedoninë e Veriut. Vetëvendosja natyrisht që nuk mund të rrijë duarkryq”, deklaroi Qoku, me prejardhje nga Struga e Maqedonisë së Veriut.

Në përbërjen parlamentare të viteve 2011-2014, Bekim Qoku ishte deputet i Partisë Demokratike Shqiptare, ndërsa më pas kaloi në radhët e Aleancës për Shqiptarët.

Nga Lidhja Evropiane për Ndryshim thonë se programi zgjedhor i opozitës do të bëhet në bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje, që do të jetë edhe pjesë e listave për deputetë në përbërjen e ardhshme parlamentare.

“Lëvizja Evropiane për Ndryshim do të përbëhet nga katër parti politike. Do të thotë që në këto katër parti është edhe Vetëvendosja. Edhe programin zgjedhor e punojmë bashkërisht. Zyra është e përbashkët, edhe fushata do të jetë e përbashkët dhe do të jenë pjesë e e listave parlamentare”, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Demokratike, Izet Mexhiti.