Në pritje për testim për Covid-19

L.R. nga Prishtina (emër i njohur për redaksinë) është rasti i parë i kontaktit të personit me sëmundjen Covid-19, por që nuk ka arritur të testohet për këtë sëmundje për shkak se nuk ka pasur ndonjë simptomë të paraqitur.

Ajo punon në një institucion shtetëror në Prishtinë ku janë konfirmuar disa raste pozitive.

“Dy koleget e mija kanë dalur pozitive me koronavirus, unë kam qëndruar me të dyjat, por me njërën më shumë. Më 19 qershor kam shkuar në Klinikën Infektive dhe kam treguar se jam rast kontakti. Më kanë thënë se nuk bëjmë gjurmimet e kontakteve, vetëm nëse paraqiten probleme me frymëmarrje mund të lajmërohem. Kështu që nuk kam mund ta bëjë testin. Deri më tani nuk kam ndonjë simptomë”, tregon ajo.

Ajo thotë se është e shqetësuar pasi jeton në një objekt bashkë me dy të moshuar.

“Problem është se përveç familjes sime, unë jetoj edhe më dy prindërit e burrit dhe janë mbi 70 vjeç. Tash po rri në shtëpi. Unë kujdesem, vendosi maskë, pastroj duart, por problemi është se qëndrimi në një shtëpi nuk ke si të ruhesh. Për këtë unë dëshirova të bëjë testin, të vërtetoj se a jam infektuar, për shkak se mund të rrezikoj dy vjehrritë e mi”, tha ajo.

Në ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës të hënën ka rekomanduar Ministrinë e Shëndetësisë, që “mos të testohen personat asimptomatikë, por udhëzohen në vetizolim 14 ditor si dhe monitorim vetanak të gjendjes shëndetësore”.

Në rast të shfaqjes së simptomave, ata munden të kërkojnë ndihmë mjekësore menjëherë.

Në dokumentin e rekomandimeve të IKSHP-së, që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, thuhet se “me rritjen e numrit të rasteve të detektuara në dy javët e fundit si dhe largimin e kufizimeve në lëvizje të qytetarëve të Kosovës, kapacitetet laboratorike janë të kufizuara për testim të çdo kontakti eventual të rasteve të konfirmuara me Covid-19”.

Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Naser Ramadani në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se këto janë edhe rekomandime të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, për ndryshime të kushteve të parapërgatitjes së parandalimit të rasteve me Covid-19.

Ai tha se varësisht prej situatës ndryshojnë edhe rrethanat.

Ndryshe, pas lirimit të masave kundër sëmundjes Covid-19, që shkaktohet nga koronavirusi, hapja e menjëhershme dhe lëvizja e pakufizuar e njerëzve ka rritur numrin e të infektuarve në këto dy javët e fundit.

Valbon Krasniqi, infektolog në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, për Radion Evropa e Lirë, thotë se pas lehtësimit të masave shqetësuese mbetet fakti se personat me Covid pozitivë dhe familjarët e tyre po qarkullojnë lirshëm dhe nuk po kufizojnë lëvizjet e tyre çka paraqet rrezik të shtuar për përhapje të virusit.

“Ekipet që janë në terren në bashkëpunim me ekipet familjare të të gjitha komunave duhet të mbikëqyrin gjendjen shëndetësore të këtyre personave”, tha Krasniqi.

Deri më 22 qershor, sipas Krasniqit, në Klinikën Infektive, janë 93 pacientë të konfirmuar më sëmundjen Covid-19. Ndërkaq, 41 janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi, ndërkohë që gjashtë pacientë janë në repartin inteziv të kësaj klinike.

Numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë tashmë ka arritur në mbi 2000 persona.

Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) të hënën u regjistruan 47 raste të reja me sëmundjen Covid-19, kurse shifra më e lartë me të infektuar brenda një dite në Kosovë, që prej se u regjistruan rastet e para me këtë virus më 13 mars, është regjistruar me 16 qershor me 141 raste të reja me koronavirus.

Prej tyre, 1069 janë shëruar ndërsa 38 kanë vdekur.