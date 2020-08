Kthimi i nxënësve në shkolla - “Nëse je i sëmurë, rri në shtëpi”

Pandemia me koronavirus ka izoluar shumë vende të botës për një periudhë, ka kufizuar shumë aktivitete dhe ka ndryshuar shprehi të shumta të njerëzve. Përmes këtij materiali, që do të përditësohet në baza javore, do të analizojmë një varg veprimesh që janë të pashmangshme gjatë përditshmërisë. Ndër to janë edhe shkuarja në punë, në shkollë, vendosja e maskës, shkuarja në zyrë, apo edhe nëpër institucione shëndetësore. Nëse keni propozime për tema të kësaj natyre, na shkruani në platformat tona sociale.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), sëmundja COVID-19, që e shkakton koronavirusi, kryesisht përhapet nga pikëzat që lëshojmë kur flasim, kollitemi apo teshtimë ose në rast të kontaktit me sipërfaqet e kontaminuara. Po, ashtu ekspozimi mund të ndodh në mjediset brenda 1 metër afër tjerëve, nga kontakti i shpeshtë fizik me njerëzit që mund të infektohen me koronavirus.

Më 1 shtator në Kosovë, fillon viti i ri shkollor 2020/2021 dhe Qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar mundësitë se si të bëjnë hapjen e shkollave në mënyrë të sigurt për shkak të pandemisë së COVID -19.

Për rihapjen e shkollave, Organizata Botërore e Shëndetësisë, rekomandon se çdo vend që vendos të hap shkollat, duhet të zbatojë masat për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Shkollat sipas OBSH-se, duhet të zbatojnë verifikimin e gjendjes shëndetësore të nxënësve, mësimdhënësve dhe stafit përcjellës dhe të zbatojnë politikën e ashtuquajtur, “ nëse nuk ndihesh mirë – qëndro në shtëpi”.

Masat tjera të rekomanduara përfshijnë mbajtjen e distancës fizike të fëmijëve në klasa, larjen e shpeshtë ose dezinfektimin e duarve me dezinfektues me përmbajtje të alkoolit, mbajtjen e higjienës, mbajtjen e distancës fizike, rritjen e ventilimit përmes ajrit natyral të hapësirës se shkollave dhe vendosjen e maskave.