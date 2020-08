Sa është i sigurt frekuentimi i bareve dhe restoranteve gjatë pandemisë?

OBSH rekomandon që masat për të parandaluar transmetimin e COVID-19 të zbatohen në të gjitha vendet njësoj. Masat e rekomanduara përfshijnë larjen e shpeshtë ose dezinfektimin e duarve me dezinfektues me përmbajtje të alkoolit, mbajtjen e higjienës, mbajtjen e distancës fizike ose vendosjen e maskave kur mbajtja e distancës nuk është e mundur.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), sëmundja COVID-19, që e shkakton koronavirusi, kryesisht përhapet nga pikëzat që lëshojmë kur flasim, kollitemi apo teshtimë ose në rast të kontaktit me sipërfaqet e kontaminuara.

Pas gati tre muajsh izolimi, shumë shtete liruan masat e kufizimit ku përfshihej edhe hapja e kafeneve dhe restoranteve, me rekomandime të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për higjienën dhe mbajtjen e distancës së nevojshme.

Qendra për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve Ngjitëse, rekomandon mbajtjen e maskës në hapësira ku nuk mund te ketë distancë më shumë se dy metra si dhe gjatë takimeve me persona të tjerë në këto hapësira.

Masa e parë e lehtësimit të kufizimeve në gastronomi ishte vetëm ofrimi i shërbimit “take away” (merre me vete), por ndërkohë, për t’i dhënë një shans mbijetesës së këtyre bizneseve, filloi hapja graduale.

Për të gjitha kafenetë dhe restorantet rekomandohet që të shërbejnë kryesisht në terasa dhe ambiente të hapura.

Këto janë disa nga rekomandimet e Qendrës për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve Ngjitëse:

* Pastrimi i duarve për të paktën 20 sekonda pas hyrjes dhe daljes nga restorantet.

*Para përdorimit të tualetit, të sigurohet se ka mjete higjienike për pastrim si dhe denzinfektues me alkool të paktën 60 për qind.

Rreziku i përhapjes së koronavirusit në restorante dhe kafene:

*Rrezik i ulët: Shërbimi take away (merre me vete)

* Rrezik i konsiderueshëm: Ngrënja në hapësirë të hapur të kufizuar me distancë 2 metra .*Rrezik më i madh: Ngrënja në hapësira të hapura dhe të mbyllura në të njëjtin vend.

*Rrezik i lartë: Ngrënja në hapësirë të hapur dhe të mbyllur në një vend dhe kapaciteti jo i zvogëluar i ulëseve si dhe mungesa e distancës.