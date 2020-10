Nis viti shkollor në Maqedoninë e Veriut, kundërshtohet mësimi online

Në Maqedoninë e Veriut, të enjten, ka nisur viti i ri shkollor për rreth 270 mijë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme. Nga rreth 1.200 shkolla sa janë gjithsej, në vetëm 600 prej tyre mësimi ka nisur me prezencës fizike, që përfshijnë më pak se gjysmën e numrit të përgjithshëm të nxënësve, ndërsa numri më i madh i tyre mësimin do ta ndjekin nga distanca përmes platformës kombëtare për mësim online dhe radiotelevizionit publik.

Mësimi ka nisur me një muaj vonesë për shkak të mospërgatitjes me kohë të sistemit për mësim online dhe sigurimit të kushteve për mbrojtje nga koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID -19.

“Kjo është një sfidë e madhe për të gjithë ne. Duhet të dëshmojmë se edhe në situatë të këtillë të jashtëzakonshme mund të organizojmë proces mësimor. Më shumë se 600 shkolla kanë filluar mësimin me prani fizike. Ato kanë marrë leje pasi shumica e tyre janë shkolla të vogla, me pak nxënës, ndërsa në të tjerat mësimi ka nisur nga distanca. Është shumë me rëndësi që ky proces të mbështetet nga të gjithë. Shkollat janë të furnizuara me dezinfektues dhe mjete tjera të nevojshme. Duhet të respektohen protokollet pasi vetëm kështu ruajmë shëndetin e fëmijëve, të prindërve dhe gjithë shoqërisë”, ka deklaruar ministrja e Arsimit, Milla Carevska.

Por, dita e parë vitit shkollor është përcjellë me bojkot dhe protesta nga nxënësit, të cilët kërkojnë kthimin në shkolla. Në një protestë në Strugë nxënësit brohoritnin “Duam shkolla” dhe “Stop mësimit online”.

Protesta e bojkot të mësimit ka pasur edhe në Tetovë, Kumanovë e Dibër. Drejtuesit e shkollave ankohen për mungesë të kushteve për mësimin online, pasi, siç thonë, shumë nxënës nuk do të kenë mundësi të inkuadrohen në platformën kombëtare, por edhe për mungesë të internetit në shumë shkolla.

“Platforma që është lëshuar në përdorim nga Ministria e Arsimit, here pas here bie nga sistemi, andaj edhe duhet të presim. Por, unë jam skeptik pasi kyçja e nxënësve është problem meqë shumica e prindërve nuk kanë pajisje adekuate për mësimin online, kështu që do të jetë problem”, ka deklaruar Riza Etemi nga shkolla fillore “Migjeni” në Tetovë.

Me vështirësi po përballen edhe ato shkolla që mësimin e kanë nisur me prani fizike, meqë klasat janë ndarë në dy grupe duke i detyruar mësimdhënësit që tërë ditën të jenë të angazhuar në shkollë.

“Do të jetë shumë e vështirë, nuk mendoj se do të mund të mbajmë mësim siç duhet, pasi koha nuk na premton. Jemi të detyruar të punojmë në dy ndërrime. Merreni me mend se çfarë efekti do të kishte mësimi, pasi do të jemi të lodhur dhe më vonë do të shihet se çfarë rezultati do të ketë. Unë jam skeptike nëse do të ketë rezultat”, thotë Sanije Nuredini, mësimdhënëse.

Të enjten ka filluar edhe viti akademik në të gjitha universitetet e vendit, por për dallim nga arsimi fillor dhe i mesëm, në fakultet ka më pak vështirësi meqë edhe më parë në shumë prej tyre mësimi është organizuar përmes platformave të ndryshme nëpërmjet internetit.

Për shkak të pandemisë me koronavirusin, mësimi në të gjitha ciklet e arsimit në Maqedoninë e Veriut ishte ndërprerë më 13 mars.