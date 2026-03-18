Irani godet Tel Avivin pas vrasjes së shefit të sigurisë
Irani kreu sulme të reja ndaj Izraelit, në shenjë hakmarrjeje për vrasjen e shefit të sigurisë, Ali Larijani, më 17 mars, duke shënjestruar Tel Avivin me një numër të madh raketash. Sipas zyrtarëve izraelitë, së paku dy persona u vranë, duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave në Izrael në të paktën 14. Ndërkohë në Iran, sipas organizatës për të drejtat e njeriut HRANA, mbi 3.000 persona u vranë që nga fillimi i sulmeve ajrore amerikano-izraelite më 28 shkurt. (Përgatitën: Valona Tela dhe Bujar Tërstena)