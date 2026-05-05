Rrëfimet e të burgosurve iranianë mes valës së ekzekutimeve
Irani njoftoi për varjen e tre burrave të tjerë, më 4 maj, duke vazhduar një valë ekzekutimesh në kohën e luftës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Izraelin. Para se të vareshin, në fundjavë, dy pjesëtarë të tjerë të minoritetit kurd të Iranit lëshuan deklarata me zë nga burgu. Një aktivist për të drejtat e njeriut i tha Radios Farda, shërbim në gjuhën persiane i Radios Evropa e Lirë, se ka rrezik që ekzekutimet të shtohen, teksa autoritetet iraniane po përpiqen të mbjellin frikë në popullsi. (Përgatiti: Ibrahim Berisha)