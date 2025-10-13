Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

“Agim historik” në Lindje të Mesme: Trump në Izrael teksa Hamasi i liron të gjitha pengjet e gjalla

“Agim historik” në Lindje të Mesme: Trump në Izrael teksa Hamasi i liron të gjitha pengjet e gjalla
Bashkëngjite
“Agim historik” në Lindje të Mesme: Trump në Izrael teksa Hamasi i liron të gjitha pengjet e gjalla

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:31 0:00

Presidenti amerikan, Donald Trump, arriti të hënën në Izrael, bashkë me ekipin e tij, për të shënuar kthimin e 20 pengjeve izraelite në shtëpi, të cilat janë mbajtur nga Hamasi – grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera – prej tetorit të vitit 2023. Pas takimeve dhe një fjalimi në Parlamentin e Izraelit, Trump udhëton në Egjipt, për të diskutuar me liderë botërorë për paqen afatgjate në Lindje të Mesme. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG