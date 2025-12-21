Më shumë sesa “derrkucët”: Fjalori i Putinit për liderët perëndimorë
Fjalori i presidentit rus, Vladimir Putin, në një takim me zyrtarë ushtarakë, më 17 dhjetor, në Moskë, tregoi mjaft. Përdorimi i zhargonit “derrkucë” (podsvinki) duket se u përdor qëllimshëm për audiencën e brendshme, për t’i portretizuar liderët evropianë si kukulla të Shteteve të Bashkuara. Edhe koha e ofendimit është shumë treguese, pasi ndodh në periudhën kur liderët perëndimorë ofrojnë mbështetje për Ukrainën, e cila po u reziston kushteve të Rusisë për të arritur një armëpushim. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)
