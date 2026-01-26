Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Banorët e Kievit mërdhijnë nëpër banesa pa rrymë dhe ngrohje

Banorët e Kievit mërdhijnë nëpër banesa pa rrymë dhe ngrohje Banorët e Kievit mërdhijnë nëpër banesa pa rrymë dhe ngrohje
Bashkëngjite
Banorët e Kievit mërdhijnë nëpër banesa pa rrymë dhe ngrohje

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:42 0:00

Mijëra banesa në Kiev vazhdojnë të jenë pa ngrohje dhe rrymë si pasojë e sulmeve ruse në infrastrukturën e energjisë. Disa banorë thonë se temperaturat nëpër ambiente të brendshme kanë rënë në 1 gradë Celsius, situatë që i ka detyruar ta bëjnë gjumin me shumë shtresa të rrobave. Disa prej tyre janë zhvendosur përkohësisht te familjarët. Spitalet dhe institucionet tjera shtetërore po ofrojnë shërbime vetëm falë gjeneratorëve. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Arben Hoti)

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG