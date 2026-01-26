Banorët e Kievit mërdhijnë nëpër banesa pa rrymë dhe ngrohje
Mijëra banesa në Kiev vazhdojnë të jenë pa ngrohje dhe rrymë si pasojë e sulmeve ruse në infrastrukturën e energjisë. Disa banorë thonë se temperaturat nëpër ambiente të brendshme kanë rënë në 1 gradë Celsius, situatë që i ka detyruar ta bëjnë gjumin me shumë shtresa të rrobave. Disa prej tyre janë zhvendosur përkohësisht te familjarët. Spitalet dhe institucionet tjera shtetërore po ofrojnë shërbime vetëm falë gjeneratorëve. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Arben Hoti)
Përmbajtja
-
-
-
23 janar 2026
Çarja transatlantike arrin deri në Kosovë
-
-
-