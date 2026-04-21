“Bijat Vetësakrifikuese të Iranit” – nxitja e re që iranianet të përfshihen në militantizëm
Aktivistja iraniane për të drejtat e grave, Mansoureh Shojaee, thotë për Radion Farda, shërbimin në gjuhën persiane të Radios Evropa e Lirë, se regjimi i Iranit po i detyron gratë të përfshihen në militantizëm “të nxitur nga hakmarrja”, teksa vendi është në luftë me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Në disa video të publikuara nga media proqeveritare shihen turma grash iraniane me armë, flamuj dhe fëmijë, në tubimin e titulluar “Bijat Vetësakrifikuese të Iranit”, ku u panë edhe armë ngjyrë rozë. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)
17 prill 2026
Nafta ndez valë të re të shtrenjtimit në Kosovë
-
16 prill 2026
Sulme vdekjeprurëse ruse në gjithë Ukrainën