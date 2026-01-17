Ndërlidhjet

Çfarë të studiosh në një botë që po ndryshon?

A po i përgatit arsimi në Kosovë të rinjtë për tregun e punës? Në një kohë kur teknologjia dhe inteligjenca artificiale po ndryshojnë shpejt profesionet, kjo pyetje po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për nxënësit, studentët dhe prindërit. Në Ditën Ndërkombëtare të Arsimit, flasim për hendekun mes shkollës dhe tregut të punës, për aftësitë që u mungojnë të rinjve dhe për dilemën se çfarë duhet studiuar sot për të pasur një të ardhme të sigurt. E ftuara jonë është Arta Shehu Zaimi, inxhiniere dhe sipërmarrëse në fushën e teknologjisë dhe arsimit.

