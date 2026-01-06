Dronët tokësorë, linjë jetike në qytetin e rrethuar ukrainas
Operatorët ukrainas të dronëve tokësorë bëjnë shaka, duke thënë se ndihen si fëmijë të mëdhenj që luajnë me vetura me telekomandë, por puna e mjeteve pa shoferë për t’i mbajtur funksionale trupat në vijën e frontit nuk është aspak lojë. Operatorët e njësiteve të dronëve tregojnë se si i mbajnë mjetet e tyre, që janë objektiva të forcave ruse, në funksion dhe në kursin e duhur. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Bujar Tërstena)
