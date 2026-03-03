Ndërlidhjet

Banorët e Teheranit ndajnë imazhe të shkatërrimit nga sulmet ajrore

Video të publikuara online më 2 mars tregojnë shkatërrimin masiv që shkaktuan raketat në Teheran, gjatë ditës së tretë të fushatës ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit. Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe iraniane vlerësoi se numri i të vdekurve në këtë vend është mbi 500, ndërsa dhjetëra të tjerë janë vrarë në kundërgoditjet e Iranit nëpër rajon. (Përgatitën: Valona Tela dhe Bujar Tërstena)

