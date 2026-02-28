Si e prek lufta në Iran ekonominë e Kosovës?
Tensionet në Lindjen e Mesme, lufta në Iran, mbyllja e Ngushticës së Hormuzit po shtojnë frikën për tronditje në ekonominë globale. Sa mund të ndikojnë këto zhvillime në ekonominë e Kosovës? A pritet rritje e çmimeve, dhe si duhet të reagojë shteti? Për këto çështje flasim në podkastin 5 pyetje me eksperten e tregtisë, Sytrime Dervisholli.
