Fëmijët ukrainas festojnë për transplantimin e organeve në mes të luftës
Fëmijë, prindër e mjekë u takuan në Kiev, në një ngjarje të quajtur “Mëngjesi i Mirënjohjes” - një mundësi për të festuar rikuperimin e pacientëve të rinj pas transplantimit të organeve. Për disa fëmijë, mbijetesa ka nënkuptuar jo vetëm kapërcim të sëmundjes dhe operacionit, por edhe përballje me sulme ruse, sikurse sulmi i vitit të kaluar ndaj spitalit të fëmijëve "Ohmatdit". (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Bujar Tërstena)
Përmbajtja
-
26 tetor 2025
“Drejt zgjedhjeve”: Kurti s’e bën Qeverinë
-
-
24 tetor 2025
Kosova nën dënimin që nuk mbaron
-
-
23 tetor 2025
Pse Putin e do me çdo kusht rajonin ukrainas Donbas?
-