Festë në Iran pas vdekjes së Khameneit

"Operacioni SHBA–Izrael synon çmontimin e udhëheqjes iraniane"
Gjenerali Jack Keane, një gjeneral me katër yje, tashmë në pension, dhe ish-zëvendësshef i Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, thotë se fushata ushtarake amerikano-izraelite e nisur kundër Iranit më 28 shkurt është një përpjekje e kalkuluar për të çmontuar arkitekturën politike dhe ushtarake të Republikës Islamike.
Gjenerali Keane, i cili tani shërben si kryetar i Institutit për Studimin e Luftës, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se sulmet dhe lajmi se udhëheqësi suprem, Ajatollah Ali Khamenei, është vrarë gjatë operacionit, e kanë bërë këtë një “ditë historike me rëndësi të jashtëzakonshme”.
Më shumë këtu:
Trump: Do të përdoret forcë e paparë më herët nëse Irani sulmon SHBA-në ose Izraelin
Presidenti amerikan, Donald Trump e ka paralajmëruar Iranin që të mos i sulmojë Shtetet e Bashkuara apo Izraelin.
Duke shkruar në rrjetin social Truth Social, ai ka thënë se “Irani sapo tha se do të godasë fuqishëm, më shumë sesa secilën herë më parë. MË MIRË NËSE NUK VEPROJNË ASHTU, SEPSE NËSE E BËJNË KËTË, NE DO T’I GODASIM ME FORCË QË NUK E KANË PARË KURRË MË PARË”.
Deklarata e tij vjen pasi Garda Revolucionare Islamike e Iranit ka paralajmëruar se do t’i godasë bazat amerikane dhe Izraelin, si shenjë hakmarrjeje për vrasjen e Khameneit.
Rubio do t’i telefonojë liderët e G7-s
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio do të zhvillojë një thirrje telefonike me liderët e grupit të shtatë vendeve më të industrializuara (G7) lidhur me zhvillimet në Iran.
Ky është vetëm një prej shumë diskutimeve që pritet t’i ketë administrata e presidentit amerikan, Donald Trmp me liderë globalë dhe ligjvënës amerikanë në ditët në vijim.