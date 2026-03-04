Frikë dhe shpresë në Iran mes bombardimeve SHBA-Izrael

Iranianët janë kapluar nga frika dhe shpresa derisa Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po zhvillojnë bombardime të mëdha për t’i shfarosur udhëheqësit klerikalë të vendit.
Sulmet ajrore që nga 28 shkurti e kanë rrënuar një pjesë të madhe të udhëheqjes së Iranit, përfshirë vrasjen e udhëheqësit suprem, ajatollah Ali Khamenei. Por, ato kanë shkaktuar gjithashtu vrasjen e qindra civilëve, sipas grupeve humanitare vendase, si dhe kanë shkatërruar shkolla e spitale, si pasojë.
“Ne ishim të lumtur me lajmin për vdekjen e Khameneit”, tha për Radion Farda një burrë 56-vjeçar në Teheran, duke folur në kushte anonimiteti për arsye sigurie.
“Por, tani këto bombardime të rënda po më shqetësojnë. Irani nuk duhet të shkatërrohet dhe të copëtohet. Shpresoj se e ardhmja të jetë e ndritur”, shtoi ai.
Banorët e Teheranit ndajnë imazhe të shkatërrimit nga sulmet ajrore:
Vdekja e Khameneit, një autokrat që e sundoi vendin me dorë të hekurt për gati 40 vjet, u festua nga shumë njerëz në rrugët e Iranit. Por, për shumë të tjerë, vëmendja është përqendruar shpejt te ajo se çfarë do të ndodhë më pas.
Fushata ajrore e SHBA-së dhe Izraelit paraqet kërcënim jetik për teokracinë e Iranit. Nëse Republika Islamike shembet, disa kanë frikë se vendi shumetnik me rreth 90 milionë banorë mund të zhytet në luftë civile dhe anarki si fqinjët e tij, Iraku dhe Afganistani.
“Bombardimet janë të tmerrshme dhe i dëgjuam [sulmet ajrore të SHBA-së dhe Izraelit] duke goditur zonat e banuara”, tha për Radion Farda të Radios Evropa e Lirë një nënë 49-vjeçare në Teheran.
“Nuk mund të flemë natën dhe njëri nga qentë e mi fshihet në banjë nga frika”, shtoi ajo.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli u kanë bërë thirrje iranianëve të ngrihen në këmbë dhe “ta marrin në dorë Qeverinë” e vendit të vet.
Por, nuk ka pasur asnjë shenjë të ndonjë kryengritjeje në rrugët çuditërisht të qeta të qyteteve të mëdha iraniane, të cilat patrullohen nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) dhe forca paraushtarake, Basij.
Në janar, autoritetet i shtypën brutalisht protestat e mëdha, duke vrarë mijëra njerëz. Ato protesta ishin kërcënimi më i madh ndaj sundimit të tyre në dekada.
Iranianët festojnë vdekjen e Khameneit:
Në Teheran, një qytet me 10 milionë banorë, shumë njerëz po qëndrojnë brenda shtëpive ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po vazhdojnë të godasin caqet e sigurisë dhe Qeverisë.
Numri i njerëzve të vrarë në vend që nga fillimi i sulmeve SHBA-Iran më 28 shkurt arriti në 787 më 3 mars, sipas Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe të Iranit. Ndërkohë, Organizata Aktivistët për të Drejtat e Njeriut në Iran, me bazë në SHBA, raportoi se 742 civilë kanë vdekur, përfshirë 176 fëmijë.
“Shumë njerëz prisnin të dëgjonin lajmin për vdekjen e udhëheqësit [Khamenei], por zhurmat e raketave dhe shpërthimeve, dhe fëmijët dhe njerëzit që humbin jetën, kanë lënë pak hapësirë për gëzim”, tha një grua 27-vjeçare në Teheran.