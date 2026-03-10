Hegseth thotë se bombardimet e SHBA-së kundër Iranit do të rriten dukshëm

Sulmet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit do të arrijnë një intensitet të ri të martën dhe presidenti Donald Trump vendos se sa gjatë do të vazhdojë kjo luftë, tha shefi i Pentagonit, Pete Hegseth.
“Sot do të jetë përsëri dita jonë më intensive e sulmeve brenda Iranit”, tha Hegseth në një konferencë për shtyp në Pentagon.
SHBA-ja dhe Izraeli i nisën bombardimet kundër republikës islamike më 28 shkurt.
Hegseth shtoi se, sa i përket kohëzgjatjes së luftës, Trumpi është ai që “e kontrollon ritmin”.
“Ai është ai që vendos”, tha Hegseth.
“Nuk është detyra ime të them nëse ky është fillimi, mesi apo fundi”, shtoi sekretari i Mbrojtjes.
Ndër synimet e luftës është edhe shkatërrimi i marinës së Iranit, e cila është goditur me “artileri, avionë luftarakë, bombardues dhe raketa të lëshuara nga deti”, tha gjenerali Dan Caine, oficeri më i lartë ushtarak amerikan, në të njëjtën konferencë me Hegseth.
Irani është zotuar se do t’i bllokojë të gjitha eksportet e naftës përmes Gjirit për aq kohë sa zgjatë lufta, ndërsa Trump ka kërcënuar me “vdekje, zjarr dhe tërbim” nëse Teherani ndërhyn në eksportet e naftës.
Caine tha se forcat amerikane vazhdojnë “të kërkojnë dhe të godasin anijet që vendosin mina dhe depot ku ruhen minat”, pasi këto janë armë që Irani mund t’i përdorë për ta bllokuar trafikun detar.
Ndërkohë, Hegseth e akuzoi Iranin se “po vendos raketahedhës në lagje civile, pranë shkollave dhe pranë spitaleve për t’i penguar sulmet tona. Kështu veprojnë ata”.
Ndërkohë, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio e ka akuzuar Iranin se po tenton “të mbajë botën peng” duke nisur sulme hakmarrëse nëpër Lindje të Mesme dhe ka thënë se operacionet ushtarake amerikane, me qëllim të kufizimit të kapaciteteve të Teheranit, janë duke përparuar sipas planeve.
Si shembull për sulmet e Teheranit ndaj vendeve fqinje, NATO-ja ka thënë se e ka rrëzuar një raketë balistike në hapësirën ajrore turke për herë të dytë prej kur ka nisur lufta e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit.
“NATO e ka rrëzuar sërish një raketë të nisur në Turqi. NATO-ja është e vendosur që t’i mbrojë aleatët ndaj secilit kërcënim”, ka thënë aleanca përmes një postimi në rrjete sociale më 9 mars, por pa dhënë më shumë hollësi.
Ministria turke e Mbrojtjes e ka konfirmuar incidentin, duke shtuar se disa fragmente municionesh kanë rënë në toka të zbrazëta në Gaziantep, qytet në jug të Turqisë, afër kufirit me Sirinë. Nuk ka raportime për viktima.