A mund t’i besojmë inteligjencës artificiale për shëndetin tonë?

Sot, për çdo pyetje, përgjigja është vetëm disa klikime larg. ChatGPT dhe mjetet e tjera të inteligjencës artificiale (IA) po bëhen pjesë e përditshmërisë sonë – edhe kur bëhet fjalë për shëndetin. Por, sa mund t’i besojmë IA-së për këshilla mjekësore? Ku është kufiri mes ndihmës dhe rrezikut? Në episodin e katërt të podkastit 5 pyetje flasim me Dr. Dardan Albanin nga Klinika Digjitale, për rolin e IA-së në shëndetësi dhe se si duhet ta përdorim teknologjinë pa e rrezikuar shëndetin tonë.

