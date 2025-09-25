Jeta nën rrethim: Qytetarët ukrainas u bëjnë ballë dronëve dhe bombardimeve ruse
Forcat ruse po përpiqen të avancojnë drejt Kostiantinivkës nga disa drejtime, duke kërkuar pika të dobëta në mbrojtjet ukrainase. Kremlini dëshiron të ndërpresë qasjen e forcave ukrainase në rrugët e furnizimit, të cilat e bëjnë këtë qytet objektiv kyç. Pavarësisht bombardimeve të vazhdueshme dhe ndërprerjes së furnizimit me ujë dhe me energji elektrike, disa banorë po mbahen ende – por, janë dukshëm të trazuar. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Bujar Tërstena)
20 shtator 2025
