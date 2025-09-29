Këshilla praktike nga Ukraina: Si të mbijetosh nën rrënoja
Mykola Yakimenko u shpëtua, pasi u ngujua nën rrënoja, kur një raketë ruse goditi ndërtesën ku ai banon, në Kiev. Rreziku i shembjes së ndërtesave është aq i zakonshëm në Ukrainën e dërrmuar nga lufta, saqë shpëtimtarët dhe mjekët tani ofrojnë këshilla online për civilët që mund të gjenden në situata të ngjashme. Në mesin e udhëzimeve kryesore të tyre: Mbani ujë dhe një bilbil afër në rast urgjence, bëni zhurmë për t’i alarmuar shpëtimtarët, dhe mos bëni panik. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Arben Hoti)
Përmbajtja
-
29 shtator 2025
Vjosa u bë rezervë e UNESCO-s – çfarë do thotë kjo?
-
-
26 shtator 2025
"Edi nga Tirana": Si e fitoi Shqipëria simpatinë e BE-së?
-
-
-