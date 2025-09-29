Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Këshilla praktike nga Ukraina: Si të mbijetosh nën rrënoja

Këshilla praktike nga Ukraina: Si të mbijetosh nën rrënoja Këshilla praktike nga Ukraina: Si të mbijetosh nën rrënoja
Bashkëngjite
Këshilla praktike nga Ukraina: Si të mbijetosh nën rrënoja

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:59 0:00

Mykola Yakimenko u shpëtua, pasi u ngujua nën rrënoja, kur një raketë ruse goditi ndërtesën ku ai banon, në Kiev. Rreziku i shembjes së ndërtesave është aq i zakonshëm në Ukrainën e dërrmuar nga lufta, saqë shpëtimtarët dhe mjekët tani ofrojnë këshilla online për civilët që mund të gjenden në situata të ngjashme. Në mesin e udhëzimeve kryesore të tyre: Mbani ujë dhe një bilbil afër në rast urgjence, bëni zhurmë për t’i alarmuar shpëtimtarët, dhe mos bëni panik. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Arben Hoti)

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG