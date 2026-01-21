Kosova thirret për të mbikëqyrur administrimin e Gazës
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mori ftesë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, për ta përfaqësuar vendin në Bordin e Paqes për Gazën. Ky mekanizëm është pjesë e planit 20-pikësh të presidentit Trump për t’i dhënë fund konfliktit mes Izraelit dhe Hamasit - grupit të shpallur terrorist nga SHBA-ja dhe fuqi të tjera.
Përmbajtja
-
21 janar 2026
Kosova nën zhurmën e gjeneratorëve edhe këtë dimër
-
-
16 janar 2026
Tensionet për Grenlandën: Çka është “Roja e Arktikut”?
-
-
14 janar 2026
Sa i detyrohet Serbia Kinës?
-