Kosova thirret për të mbikëqyrur administrimin e Gazës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mori ftesë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, për ta përfaqësuar vendin në Bordin e Paqes për Gazën. Ky mekanizëm është pjesë e planit 20-pikësh të presidentit Trump për t’i dhënë fund konfliktit mes Izraelit dhe Hamasit - grupit të shpallur terrorist nga SHBA-ja dhe fuqi të tjera.

