A është Kosova destinacion i investimeve në turizëm?

Kosova ofron bukuri natyrore, trashëgimi me potencial për turizëm, por mungesa e infrastrukturës shfaqet shpesh si pengesë për turistët. Në podkastin 5 pyetje flasim me njohësin e zhvillimit të turizmit, Esad Islami, rreth potencialit turistik të Kosovës për nxitje të investimeve të reja.

