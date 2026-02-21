A është Kosova destinacion i investimeve në turizëm?
Kosova ofron bukuri natyrore, trashëgimi me potencial për turizëm, por mungesa e infrastrukturës shfaqet shpesh si pengesë për turistët. Në podkastin 5 pyetje flasim me njohësin e zhvillimit të turizmit, Esad Islami, rreth potencialit turistik të Kosovës për nxitje të investimeve të reja.
Përmbajtja
-
21 shkurt 2026
Ndryshimet e vogla që çojnë drejt një diete të shëndetshme
-
-
7 shkurt 2026
Paga përballë shpenzimeve: Si t’i menaxhojmë paratë?
-
-
24 janar 2026
Çfarë të studiosh në një botë që po ndryshon?
-
17 janar 2026
Rreziku nga mesazhet mashtruese