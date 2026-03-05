Ndërlidhjet

Si po e përjetojnë kosovarët në Lindjen e Mesme situatën atje?

Si po e përjetojnë kosovarët në Lindjen e Mesme situatën atje?

Në kundërpërgjigje ndaj sulmeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Izraeli ndaj territorit iranian, Irani po sulmon baza ushtarake amerikane nëpër disa vende të Gjirit Persik, përfshirë Emiratet e Bashkuara, Arabe, Bahrejnin, Kuvajtin, Arabinë Saudite dhe Katarin. Radio Evropa e Lirë bisedoi me shtetas të Kosovës, që jetojnë në atë rajon rreth asaj se si po e përjetojnë situatën e tensionuar. Këto janë rrëfimet e tyre...

