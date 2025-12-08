Kriza e thatësisë: Irani synon të blejë ujë nga fqinjët
Teksa Irani po përballet me mungesa të mëdha të ujit pas vitesh të tëra thatësi, Ministria e Energjisë e shtetit tha se dëshiron të importojë ujë nga vendet fqinje. Eksperti i klimës, Nasser Karami, i tha Radios Farda se një marrëveshje me Afganistanin do të mund të funksiononte më së miri, pasi ai “është shtet që ka shumë lumenj”. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Arben Hoti)
