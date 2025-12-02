Ndërlidhjet

Gara për t'i evakuuar qytetarët ukrainas mes avancimeve të ushtarëve rusë

Forcat ushtarake ruse po i afrohen Pokrovskes, fshat strategjik mes Donjeckut dhe Zaporizhjas. Teksa vija e frontit të luftës po afrohet, policia ukrainase po kryen evakuime të detyrueshme, duke i paralajmëruar banorët për bombardimeve të vazhdueshme dhe rritje të rrezikut. Korrespondenti i Current Time – televizion në gjuhën ruse nga Radio Evropa e Lirë – Oleksiy Prodayvoda u është bashkuar zyrtarëve policorë teksa ata kanë evakuuar familjarë të cilët janë shpërngulur edhe më parë nga shtëpitë e tyre. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)

