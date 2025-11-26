Ndërlidhjet

Jetesa përballë luftës: Dronët rusë fluturojnë mbi kokat e rumunëve

Jetesa përballë luftës: Dronët rusë fluturojnë mbi kokat e rumunëve

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

Avionët luftarakë u ngritën mbi Rumani më 25 nëntor teksa dronët rusë hynë në hapësirën ajrore të këtij shteti gjatë një sulmi në jug të Ukrainës. Në javën e fundit ka pasur tri inkursione, që në një pikë detyruan evakuimin e banorëve nga dy fshatra në deltën e Danubit. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Ibrahim Berisha)

