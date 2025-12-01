1.304 ditë në robërinë ruse
Për tre vjet e gjysmë, banori i Buças, Serhiy Akhmetov, u mbajt si rob i luftës në disa vende. Ai u ndalua në qytetin ukrainas në mars të vitit 2022, teksa tentonte të evakuohej përmes një “korridori të gjelbër”. Sa ishte në duart ruse, ai mësoi për avancimet ukrainase në rajonin Kursk, ndërsa përmes shujtave ushqimore të Kryqit të Kuq gjente sinjale për atë që po ndodhte në qytetin e tij. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Arben Hoti)
Përmbajtja
-
28 nëntor 2025
Ndryshimet në botë, mundësi për Kosovën
-
27 nëntor 2025
Si arriti Kosova buzë kualifikimit në Kupën e Botës 2026
-
-
-
25 nëntor 2025
Si i sheh NATO-ja stërvitjet ushtarake Serbi-Kinë?
-