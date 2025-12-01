Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

1.304 ditë në robërinë ruse

1.304 ditë në robërinë ruse 1.304 ditë në robërinë ruse
Bashkëngjite
1.304 ditë në robërinë ruse

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:45 0:00

Për tre vjet e gjysmë, banori i Buças, Serhiy Akhmetov, u mbajt si rob i luftës në disa vende. Ai u ndalua në qytetin ukrainas në mars të vitit 2022, teksa tentonte të evakuohej përmes një “korridori të gjelbër”. Sa ishte në duart ruse, ai mësoi për avancimet ukrainase në rajonin Kursk, ndërsa përmes shujtave ushqimore të Kryqit të Kuq gjente sinjale për atë që po ndodhte në qytetin e tij. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Arben Hoti)

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG