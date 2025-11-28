Ndryshimet në botë, mundësi për Kosovën
Edhe pas gati 18 vjetësh pavarësi, shumë shtete, veçanërisht ato me shumicë myslimane, nuk e njohin Kosovën, ndërkohë që diplomacia e saj shpesh shihet si e fragmentuar dhe e paqartë. Njohja e Kosovës nga Siria pas ndryshimit të regjimit dhe rritjes së ndikimit të SHBA-së në rajon, tregon se Kosova mund të përfitojë nga ndryshimet globale për të çuar përpara njohjet e saj. Ekspertët theksojnë se Kosova duhet të ndërtojë një strategji shumëplanëshe dhe të koordinuar me aleatët, për të forcuar pozicionin e saj ndërkombëtar.
Përmbajtja
-
-
14 nëntor 2025
“Të gjithë kundër Vetëvendosjes” - apo kështu i leverdis?
-
7 nëntor 2025
Debati për kufijtë në Ballkan gjithmonë i hapur
-
31 tetor 2025
Treni që humbën Kosova dhe Serbia
-
24 tetor 2025
Kosova nën dënimin që nuk mbaron
-
17 tetor 2025
Flota turke që forcon Kosovën