Ndryshimet në botë, mundësi për Kosovën

Edhe pas gati 18 vjetësh pavarësi, shumë shtete, veçanërisht ato me shumicë myslimane, nuk e njohin Kosovën, ndërkohë që diplomacia e saj shpesh shihet si e fragmentuar dhe e paqartë. Njohja e Kosovës nga Siria pas ndryshimit të regjimit dhe rritjes së ndikimit të SHBA-së në rajon, tregon se Kosova mund të përfitojë nga ndryshimet globale për të çuar përpara njohjet e saj. Ekspertët theksojnë se Kosova duhet të ndërtojë një strategji shumëplanëshe dhe të koordinuar me aleatët, për të forcuar pozicionin e saj ndërkombëtar.

