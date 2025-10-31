Ndërlidhjet

Treni që humbën Kosova dhe Serbia

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, përsëriti këtë javë se dialogu me Serbinë nuk mund të vazhdojë pa dorëzimin e Millan Radoiçiqit. Ndryshe nga Rambujeja dhe Vjena, ku uniteti transatlantik dhe bashkërendimi politik sollën rezultate konkrete, sot mungon gatishmëria për kompromis. Në këtë realitet të ri gjeopolitik, ku krizat globale dominojnë agjendën ndërkombëtare, rreziku që marrëdhëniet Kosovë-Serbi të mbeten në status quo është real, thonë vëzhguesit.

