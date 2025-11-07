Ndërlidhjet

Debati për kufijtë në Ballkan gjithmonë i hapur

Ideja për korrigjimin e kufijve në Ballkan mori formë konkrete në vitin 2018, kur u diskutua hapur si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo kishte kundërshtarë dhe mbështetës - deri në Uashington. Sot, një sinjal që vjen prej atje, është se stabiliteti në Ballkan nuk mund të arrihet me harta të reja, por garanci nuk ka.

