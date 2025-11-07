Debati për kufijtë në Ballkan gjithmonë i hapur
Ideja për korrigjimin e kufijve në Ballkan mori formë konkrete në vitin 2018, kur u diskutua hapur si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo kishte kundërshtarë dhe mbështetës - deri në Uashington. Sot, një sinjal që vjen prej atje, është se stabiliteti në Ballkan nuk mund të arrihet me harta të reja, por garanci nuk ka.
Përmbajtja
-
31 tetor 2025
Treni që humbën Kosova dhe Serbia
-
24 tetor 2025
Kosova nën dënimin që nuk mbaron
-
17 tetor 2025
Flota turke që forcon Kosovën
-
10 tetor 2025
Sa larg guxon të shkojë Serbia në Kosovë?
-
3 tetor 2025
Kosova paguan shtrenjtë për ‘egot’ e liderëve
-
26 shtator 2025
"Edi nga Tirana": Si e fitoi Shqipëria simpatinë e BE-së?