Katërshja e UÇK-së para vendimit që vulos përgjegjësinë historike 

Gjyqi i katër ish-krerëve të UÇK-së në Hagë po i afrohet fundit, duke mbyllur një maratonë dyvjeçare dëshmish. Prokuroria dhe mbrojtja kanë ofruar dy narrativë të kundërt: një UÇK të strukturuar me zinxhir komandues dhe një forcë guerile pa hierarki të qartë. Ekspertët presin që aktgjykimi të shpallet në pranverë ose në fillim të verës, ndërsa faktorë vendimtarë do të jenë disa - nga sjellja e dëshmitarëve deri te koherenca e rrëfimeve.

