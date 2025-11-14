Ndërlidhjet

“Të gjithë kundër Vetëvendosjes” - apo kështu i leverdis?

Lëvizja Vetëvendosje po e portretizon situatën politike si një front të bashkuar kundër saj, megjithëse vëzhguesit thonë se ky narrativ është më shumë strategjik se real, pasi bashkëpunimet ndërpartiake në zgjedhjet lokale kanë qenë të shumta. Kriza politike në qendër është thelluar nga pamundësia e Vetëvendosjes për të gjetur partnerë koalicioni, ndërsa kritikat ndaj kreut të partisë, Albin Kurti, lidhen me taktizime dhe përpjekje për të krijuar realitete të reja juridike përmes krizave.

