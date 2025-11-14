“Të gjithë kundër Vetëvendosjes” - apo kështu i leverdis?
Lëvizja Vetëvendosje po e portretizon situatën politike si një front të bashkuar kundër saj, megjithëse vëzhguesit thonë se ky narrativ është më shumë strategjik se real, pasi bashkëpunimet ndërpartiake në zgjedhjet lokale kanë qenë të shumta. Kriza politike në qendër është thelluar nga pamundësia e Vetëvendosjes për të gjetur partnerë koalicioni, ndërsa kritikat ndaj kreut të partisë, Albin Kurti, lidhen me taktizime dhe përpjekje për të krijuar realitete të reja juridike përmes krizave.
Përmbajtja
-
7 nëntor 2025
Debati për kufijtë në Ballkan gjithmonë i hapur
-
31 tetor 2025
Treni që humbën Kosova dhe Serbia
-
24 tetor 2025
Kosova nën dënimin që nuk mbaron
-
17 tetor 2025
Flota turke që forcon Kosovën
-
10 tetor 2025
Sa larg guxon të shkojë Serbia në Kosovë?
-
3 tetor 2025
Kosova paguan shtrenjtë për ‘egot’ e liderëve