Luhatja e motit në Iran: Nga thatësira në përmbytje pas mbjelljes së reve
Irani po përballet me një thatësirë të madhe, e cila ia ka shterur resurset ujore, duke bërë që autoritetet të nisin mbjelljen e reve, apo spërkatjen e kemikaleve në ajër, për të nxitur shiun. Këto përpjekje, të cilat nisën më 15 nëntor, rezultuan në shi të dendur dhe përmbytje nëpër provincat perëndimore të vendit. (Përgatiti: Ibrahim Berisha)
