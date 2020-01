Vetëvendosje nuk përfill “ultimatumin” 48 orësh të presidentit Thaçi

Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se do ta bëjë propozimin e mandatarit për kryeministër të Kosovës, por ajo nuk ka sqaruar se kur saktësisht do ta dërgojë propozimin e emrit të mandatarit te presidenti i vendit, Hashim Thaçi.

Ky i fundit, i ka dhënë të hënën, më 6 janar, një afat prej 48 orësh liderit të Lëvizjes Vetëvendosjes, Albin Kurtit, për propozimin e mandatarit për kryeministër të vendit. Ky afat skadon të mërkurën.

Kryesia e Lëvizjes Vetëvendosje, ka vazhduar të mërkurën (sot) mbledhjen, e cila ishte ndërprerë një ditë më parë, për shkak se lideri i saj, Albin Kurti kishte shkuar në takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa.

Arbërie Nagavci, anëtare e Kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje dhe nënkryetare e Kuvendit të Kosovës, pas mbledhjes së Kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë që propozimi i mandatarit për kryeministër, do t’i dërgohet presidentit përmes një shkrese formale, në ditët në vijim.

“Në bazë të Kushtetutës dhe vendimit të Gjykatës Kushtetuese, Lëvizja Vetëvendosje, në ditët në vijim, do t’i dërgojë shkresë formale presidentit, me emrin e personit që do ta mandatojmë për kryeministër. Pas kësaj presim që, po ashtu sipas Kushtetutës, presidenti të dekretojë të propozuarin tonë dhe letrën formale ta dërgojë në Kuvendin e Republikës së Kosovës”, theksoi Nagavci.

Ajo po ashtu ka paralajmëruar se Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka fituar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, do t’i vazhdojnë edhe sot përpjekjet drejt arritjes së një marrëveshjeje për krijimin e një koalicioni qeverisës.

Takimi i së martës ndërmjet Kurtit dhe Mustafës, ka qenë i pari pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhjes për kryetar të këtij institucioni të Glauk Konjufcës nga Vetëvendosja. Në negociatat e mëhershme për koalicion qeverisës ndërmjet dy partive, posti i kryetarit të Kuvendit të Kosovës, ishte paraparë që t’i takojë Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Liderët e të dy partive, kanë vazhduar bisedimet edhe sot (e mërkure). Para se të niste takimi i ri midis Kurtit e Mustafes, lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti, tha se janë shume afër arritjes së marrëveshjes.

Në anën tjetër, Arbërie Nagavci ka theksuar se Lëvizja Vetëvendosje ka bërë ofertën e saj për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe tashmë pret të kuptojë kërkesat e kësaj të fundit.

“Së pari duhet të dimë çfarë kërkon LDK-ja. Pra, unë mendoj që është rëndësishme që ta dimë. Kemi pasur edhe deklarata publike të deputetëve të caktuar dhe duhet të dimë se çfarë po kërkon LDK-ja. Ofertë, Kurti e ka bërë të ditur qartësisht. Pra, ne presim që LDK-ja të propozojë gjashtë emrat (për dikasteret qeveritare dhe zëvendëskryeministrin e parë). Ajo është oferta që ne e kemi bërë dhe nuk ka ndonjë përgjigje prej asaj”, tha Nagavci.

*Video: Takimi Thaçi-Kurti

Kujtojmë se Kurti dhe Thaçi janë takuar të hënën për konsultime lidhur me caktimin e mandatarit për qeverinë e re. Por, Kurti ka shkuar në këtë takim pa një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me të cilën synon një koalicion për formimin e qeverisë së re.

Më pas, presidenti Thaçi, i ka dhënë Kurtit afat prej 48 orësh që të propozojë mandatarin, para se, siç ka thënë ai, “të ndërmarrë hapa të ardhshëm kushtetues dhe ligjor”.