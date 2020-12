Për çka raportuam më 2020?

Viti 2020 nisi me krizën me pandeminë e koronavirusit dhe po përfundon me përballjen me këtë virus. Në Kosovë, rastet e para me COVID-19 u regjistruan në muajin mars.

Radio Evropa e Lirë në korrik qëndroi brenda Klinikës Infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, aty, ku po zhvillohet lufta mes jetës dhe vdekjes.